NXP Semiconductors-Aktie von Bilanz belastet - Infineon und ASML im Abwärtssog

• NXP Semiconductors meldet zwar 2,93 Milliarden US-Dollar Umsatz im zweiten Quartal, verzeichnete jedoch einen Rückgang im Jahresvergleich• Non-GAAP-verwässerte Nettogewinn je Aktie fiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich• Aktie knickt ein und zieht Chip-Branche mit sich

NXP Semiconductors hat am Vorabend seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. CEO Kurt Sievers zeigte sich mit dem Quartalsumsatz von 2,93 Milliarden US-Dollar zufrieden, der die Mitte der unternehmenseigenen Prognose übertroffen habe. Er verwies in der dazugehörigen Pressemitteilung auf die gute Performance in allen Fokus-Endmärkten und deutete für das dritte Quartal eine beginnende zyklische Verbesserung in den Kernmärkten sowie die Wirkung unternehmenseigener Wachstumstreiber an. Trotz dieser positiven Kommentare und einer soliden operativen Leistung scheint die Reaktion der Aktie auf andere Aspekte des Berichts abzuzielen.

Finanzielle Kennzahlen: Rückgänge im Jahresvergleich belasten

Im zweiten Quartal 2025 erzielte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2,93 Milliarden US-Dollar. Während dies einen Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (Q1 2025: 2,835 Milliarden US-Dollar) darstellt, entspricht es einem Rückgang von 6 Prozent im Jahresvergleich. Dieser Jahresvergleichsrückgang könnte ein Faktor für die verhaltene Marktreaktion sein. Der Non-GAAP-verwässerte Nettogewinn je Aktie erreichte 2,72 US-Dollar, während der GAAP-Wert bei 1,75 US-Dollar lag. Auch hier zeigt sich im Jahresvergleich ein Rückgang: Der Non-GAAP-Wert sank um 15 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2024 (3,20 US-Dollar Non-GAAP), der GAAP-Wert sogar um 31 Prozent (Q2 2024: 2,54 US-Dollar GAAP). Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 56,5 Prozent, die Non-GAAP-Betriebsmarge bei 32,0 Prozent. Das operative Geschäft generierte einen Cashflow von 779 Millionen US-Dollar, woraus ein Non-GAAP Free Cash Flow von 696 Millionen US-Dollar resultierte.

Ausblick und strategische Entwicklungen

Für das dritte Quartal 2025 (Ende September 2025) prognostiziert NXP einen Umsatz zwischen 3,05 Milliarden US-Dollar und 3,25 Milliarden US-Dollar, mit einer mittleren Erwartung von 3,15 Milliarden US-Dollar. Obwohl dies einen Anstieg von 4 bis 11 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal bedeutet, bleibt die Jahresvergleichsentwicklung zurückhaltend: Der Umsatz wird im Jahresvergleich voraussichtlich zwischen 6 Prozent sinken und unverändert bleiben. Der Non-GAAP-verwässerte Gewinn pro Aktie wird zwischen 2,89 US-Dollar und 3,30 US-Dollar erwartet, der Mittelwert liegt bei 3,10 US-Dollar. Diese Stagnation oder der weitere leichte Rückgang im Jahresvergleich könnte ebenfalls zu den Bedenken der Anleger beitragen. Strategisch setzte NXP im Quartal auf Innovationen wie die dritte Generation von Bildgebungsprozessoren für autonomes Fahren und eine Kooperation mit Rimac Technology für SDV-Architekturen. Zudem wurde die Übernahme von TTTech Auto abgeschlossen, einem Spezialisten für sicherheitskritische SDV-Systeme.

So reagieren Chip-Aktien auf die Zahlen

Während die NXP-Aktie im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 227,29 US-Dollar einknickt, zeigen sich auch Branchenkollegen von der Bilanz belastet. Vorbörslich war es noch deutlich tiefer bergab gegangen.

DAX-Wert Infineon gab via XETRA zeitweise 3,51 Prozent auf 37,16 Euro nach und ASML zog es an der EURONEXT 3,48 Prozent auf 602,40 Euro runter.

Redaktion finanzen.at