Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmorgen.

Um 16:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent auf 20 302,43 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,513 Prozent leichter bei 20 256,97 Punkten, nach 20 361,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 319,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 218,85 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19 791,49 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 822,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14 560,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,72 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 6,10 Prozent auf 334,66 USD), Comcast (+ 4,11 Prozent auf 42,20 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,48 Prozent auf 129,20 USD), Lucid (+ 2,75 Prozent auf 2,62 USD) und ASML (+ 1,14 Prozent auf 722,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Paccar (-5,87 Prozent auf 103,18 USD), Fiserv (-2,77 Prozent auf 191,71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,41 Prozent auf 154,10 USD), O Reilly Automotive (-1,76 Prozent auf 1 197,57 USD) und Intel (-1,64 Prozent auf 22,47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 652 821 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,300 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die JDcom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

