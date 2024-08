Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag zurück

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,49 Prozent auf 17 336,52 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,271 Prozent auf 17 647,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 599,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 298,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 791,58 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,618 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 879,30 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 01.05.2024, einen Wert von 15 605,48 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 01.08.2023, mit 14 283,91 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 17,41 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 27,35 Prozent auf 37,20 USD), EXACT Sciences (+ 22,94 Prozent auf 56,16 USD), InterDigital (+ 8,24) Prozent auf 132,88 USD), Neurocrine Biosciences (+ 7,81 Prozent auf 152,62 USD) und Donegal Group B (+ 5,45 Prozent auf 13,15 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cognex (-20,90 Prozent auf 39,25 USD), Credit Acceptance (-13,97 Prozent auf 494,60 USD), FormFactor (-13,57 Prozent auf 46,29 USD), Rambus (-9,72 Prozent auf 46,44 USD) und AXT (-9,48 Prozent auf 3,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32 780 017 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at