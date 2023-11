Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Start des Freitagshandels

Um 16:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent auf 14 096,38 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 14 101,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 113,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 110,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 067,08 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,55 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 533,75 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 13 316,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11 144,96 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 35,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ross Stores (+ 6,82 Prozent auf 128,35 USD), Century Aluminum (+ 6,16 Prozent auf 7,93 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,56 Prozent auf 0,37 USD), Ebix (+ 5,19 Prozent auf 4,86 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,85 Prozent auf 20,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen American Software A (-8,65 Prozent auf 10,03 USD), Applied Materials (-4,92 Prozent auf 147,20 USD), Nortech Systems (-4,75 Prozent auf 8,43 USD), Intevac (-2,84 Prozent auf 3,76 USD) und Provident Financial (-1,84 Prozent auf 11,21 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 632 223 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet mit 2,28 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 48,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

