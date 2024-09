Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter

Der NASDAQ Composite gönnt sich am fünften Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 18 156,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,212 Prozent auf 18 228,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 190,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 106,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 238,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,900 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 17 754,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 858,68 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 27.09.2023, einen Stand von 13 092,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 22,96 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 9,01 Prozent auf 1,21 USD), Compugen (+ 6,86 Prozent auf 1,87 USD), MicroStrategy (+ 6,62 Prozent auf 176,97 USD), Dixie Group (+ 6,33 Prozent auf 0,73 USD) und Wynn Resorts (+ 6,27 Prozent auf 96,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Taylor Devices (-12,77 Prozent auf 54,01 USD), Dorel Industries (-10,13 Prozent auf 4,14 USD), BlackBerry (-6,30 Prozent auf 2,38 USD), Cumulus Media A (-6,12 Prozent auf 1,38 USD) und Nissan Motor (-4,80 Prozent auf 2,62 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 335 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at