Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,23 Prozent auf 15 164,01 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,20 Prozent auf 15 324,19 Punkte an der Kurstafel, nach 15 509,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 15 158,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 405,55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 15 011,35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 12 851,24 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 584,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,70 Prozent aufwärts. 15 630,58 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 47,06 Prozent auf 0,15 CHF), Powell Industries (+ 45,28 Prozent auf 118,53 USD), USCorp (+ 42,86 Prozent auf 0,00 USD), Trinity Biotech (+ 34,12 Prozent auf 0,59 USD) und Emmis Communications A (+ 17,37 Prozent auf 5,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen New York Community Bancorp (-37,67 Prozent auf 6,47 USD), American Superconductor (-18,15 Prozent auf 11,00 USD), MarketAxess (-17,80 Prozent auf 225,51 USD), Geron (-8,46 Prozent auf 1,84 USD) und Flushing Financial (-7,98 Prozent auf 16,03 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 719 287 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,816 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 42,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at