Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell

Derzeit legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag geht es im Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 0,06 Prozent auf 40 565,49 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,915 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,10 Prozent auf 40 140,86 Punkte an der Kurstafel, nach 40 589,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 388,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 40 682,49 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 118,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 386,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35 459,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,56 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit McDonalds (+ 4,48 Prozent auf 263,29 USD), Walt Disney (+ 2,44 Prozent auf 92,12 USD), Merck (+ 1,78 Prozent auf 127,49 USD), Nike (+ 1,34 Prozent auf 73,53 USD) und Visa (+ 0,89 Prozent auf 261,77 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-1,81 Prozent auf 344,14 USD), Chevron (-1,39 Prozent auf 155,64 USD), 3M (-1,31 Prozent auf 125,49 USD), Salesforce (-1,23 Prozent auf 259,47 USD) und Boeing (-1,12 Prozent auf 184,80 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5 256 258 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,74 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at