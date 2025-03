Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Am Dienstag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:01 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 42 588,37 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,842 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,947 Prozent auf 42 180,14 Punkte an der Kurstafel, nach 42 583,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 501,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 42 696,61 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.02.2025, stand der Dow Jones noch bei 43 621,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, wurde der Dow Jones mit 43 297,03 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39 313,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 0,463 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 1,11 Prozent auf 182,90 USD), Apple (+ 1,10 Prozent auf 223,16 USD), Walt Disney (+ 0,89) Prozent auf 101,07 USD), Goldman Sachs (+ 0,78 Prozent auf 584,64 USD) und Amazon (+ 0,77 Prozent auf 204,83 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-3,62 Prozent auf 88,97 USD), Walmart (-2,73 Prozent auf 85,10 USD), Amgen (-1,88 Prozent auf 308,46 USD), Procter Gamble (-1,81 Prozent auf 162,65 USD) und Nike (-1,17 Prozent auf 66,60 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 829 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,041 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at