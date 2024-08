Börse New York in Rot: So steht der Dow Jones aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 41 121,64 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13,603 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,156 Prozent schwächer bei 41 186,28 Punkten, nach 41 250,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 41 351,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 41 107,31 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,192 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 589,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, notierte der Dow Jones bei 38 852,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 559,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,03 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 420,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 1,02 Prozent auf 117,69 USD), Johnson Johnson (+ 0,87 Prozent auf 164,36 USD), American Express (+ 0,60 Prozent auf 256,57 USD), Amgen (+ 0,48 Prozent auf 328,50 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,47 Prozent auf 221,21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-2,34 Prozent auf 19,60 USD), Walt Disney (-2,02 Prozent auf 89,06 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 49,77 USD), Amazon (-1,48 Prozent auf 170,55 USD) und Nike (-1,47 Prozent auf 84,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 471 313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

