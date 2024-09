Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 18 930,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,301 Prozent schwächer bei 18 864,42 Punkten, nach 18 921,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 102,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 806,83 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 895,16 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 035,05 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 05.09.2023, einen Wert von 15 508,24 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 14,42 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 7,72 Prozent auf 68,47 USD), Tesla (+ 4,90 Prozent auf 230,17 USD), Zscaler (+ 3,26 Prozent auf 162,25 USD), Comcast (+ 2,92 Prozent auf 39,80 USD) und Amazon (+ 2,63 Prozent auf 177,89 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Copart (-6,67 Prozent auf 49,51 USD), Lucid (-4,97 Prozent auf 3,63 USD), Old Dominion Freight Line (-4,90 Prozent auf 186,06 USD), AstraZeneca (-3,21 Prozent auf 83,00 USD) und Paccar (-2,56 Prozent auf 92,57 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52 533 167 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,056 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die JDcom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Diamondback Energy-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

