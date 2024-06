Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,34 Prozent leichter bei 19 685,90 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,152 Prozent auf 19 722,37 Punkte an der Kurstafel, nach 19 752,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19 756,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 643,52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,021 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 21.05.2024, einen Stand von 18 713,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Stand von 18 320,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 867,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 18,99 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Gilead Sciences (+ 5,14 Prozent auf 72,01 USD), Sirius XM (+ 3,79 Prozent auf 3,01 USD), Charter A (+ 1,89 Prozent auf 289,38 USD), Comcast (+ 1,45 Prozent auf 38,40 USD) und Monster Beverage (+ 1,42 Prozent auf 49,37 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-4,36 Prozent auf 137,90 USD), CrowdStrike (-2,79 Prozent auf 371,49 USD), NVIDIA (-2,60 Prozent auf 127,38 USD), Enphase Energy (-2,41 Prozent auf 105,95 USD) und Marvell Technology (-2,39 Prozent auf 71,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 464 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Mit 9,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at