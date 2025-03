Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Am Dienstag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,66 Prozent auf 19 483,36 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,783 Prozent auf 19 657,10 Punkte an der Kurstafel, nach 19 812,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19 676,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 397,07 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.02.2025, den Wert von 22 164,61 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 18.12.2024, bei 21 209,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 985,01 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,11 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 19 152,57 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 8,80 Prozent auf 2,35 USD), Diamondback Energy (+ 1,29 Prozent auf 155,00 USD), Monster Beverage (+ 1,05 Prozent auf 56,80 USD), Intel (+ 0,90 Prozent auf 25,92 USD) und Comcast (+ 0,73 Prozent auf 36,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-5,34 Prozent auf 225,31 USD), MercadoLibre (-4,92 Prozent auf 2 002,80 USD), Palantir (-3,96 Prozent auf 83,89 USD), Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 61,38 USD) und Strategy (-3,77 Prozent auf 283,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61 991 272 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,928 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at