Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Um 18:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,51 Prozent auf 19 513,70 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,783 Prozent auf 19 657,10 Punkte an der Kurstafel, nach 19 812,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 676,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 397,07 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 18.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22 164,61 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2024, den Stand von 21 209,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 985,01 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,97 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22 222,61 Punkten. Bei 19 152,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 12,04 Prozent auf 2,42 USD), Intel (+ 1,46 Prozent auf 26,07 USD), Monster Beverage (+ 0,91 Prozent auf 56,72 USD), Biogen (+ 0,47 Prozent auf 144,22 USD) und Diamondback Energy (+ 0,24 Prozent auf 153,40 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MercadoLibre (-5,12 Prozent auf 1 998,63 USD), Tesla (-4,58 Prozent auf 227,11 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-4,28 Prozent auf 579,00 USD), Enphase Energy (-3,31 Prozent auf 61,69 USD) und Align Technology (-3,20 Prozent auf 164,17 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 294 727 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,928 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

