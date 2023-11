Börse New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Aufwind

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent fester bei 14 138,22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 14 101,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 113,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 063,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 141,36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,85 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Stand von 13 533,75 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.08.2023, einen Wert von 13 316,93 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 11 144,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 36,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ebix (+ 8,87 Prozent auf 5,03 USD), Ross Stores (+ 7,82 Prozent auf 129,55 USD), EXACT Sciences (+ 6,92 Prozent auf 65,40 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,56 Prozent auf 0,37 USD) und 3D Systems (+ 6,40 Prozent auf 4,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil American Software A (-8,47 Prozent auf 10,05 USD), Applied Materials (-4,79 Prozent auf 147,40 USD), Nortech Systems (-4,75 Prozent auf 8,43 USD), JetBlue Airways (-4,38 Prozent auf 4,15 USD) und Dorel Industries (-3,57 Prozent auf 5,40 CAD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6 670 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 48,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

