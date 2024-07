Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag.

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,17 Prozent auf 18 038,98 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 17 982,74 Zählern und damit 0,138 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 007,57 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 968,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 128,38 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 17 689,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 15 696,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 14 032,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Inter Parfums (+ 6,57 Prozent auf 135,34 USD), Zions Bancorporation (+ 6,43 Prozent auf 52,66 USD), Taylor Devices (+ 5,81 Prozent auf 50,47 USD), Donegal Group B (+ 5,71 Prozent auf 12,40 USD) und AXT (+ 5,70 Prozent auf 3,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Paccar (-11,16 Prozent auf 96,89 USD), Consumer Portfolio Services (-6,51 Prozent auf 10,05 USD), Agilysys (-5,60 Prozent auf 105,54 USD), ON Semiconductor (-5,28 Prozent auf 73,25 USD) und Franklin Electric (-5,24 Prozent auf 98,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 279 851 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,161 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

