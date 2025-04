Erste Schätzungen: ON Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ON Semiconductor wird voraussichtlich am 05.05.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 27 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,503 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ON Semiconductor in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,49 USD je Aktie, gegenüber 3,68 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 29 Analysten durchschnittlich auf 5,95 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at