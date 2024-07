Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 18 043,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,070 Prozent schwächer bei 18 016,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 028,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 061,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 016,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 828,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 277,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 816,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 22,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 061,27 Punkte. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 9,34 Prozent auf 0,35 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,47 Prozent auf 0,17 USD), Forward Air (+ 4,86 Prozent auf 20,28 USD), American Superconductor (+ 4,67 Prozent auf 25,22 USD) und Century Aluminum (+ 4,33 Prozent auf 19,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-8,16 Prozent auf 0,01 USD), Dixie Group (-7,60 Prozent auf 0,64 USD), Cumulus Media A (-2,56 Prozent auf 1,90 USD), AmeriServ Financial (-2,55 Prozent auf 2,29 USD) und TransAct Technologies (-2,41 Prozent auf 3,65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 458 864 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,159 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

