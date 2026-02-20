Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,90 Prozent fester bei 22 886,07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,619 Prozent tiefer bei 22 542,28 Punkten in den Handel, nach 22 682,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 948,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 539,05 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,19 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 22 954,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 078,05 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 962,36 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 24,65 Prozent auf 29,68 USD), TTM Technologies (+ 7,51 Prozent auf 107,93 USD), Taylor Devices (+ 6,70 Prozent auf 89,95 USD), Microvision (+ 5,93 Prozent auf 0,85 USD) und Nice Systems (+ 5,50 Prozent auf 117,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cogent Communications (-29,36 Prozent auf 18,59 USD), Akamai (-14,07 Prozent auf 94,17 USD), Universal Display (-11,14 Prozent auf 104,07 USD), Nissan Motor (-6,22 Prozent auf 2,87 USD) und Cerus (-5,86 Prozent auf 2,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 556 605 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at