Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Donnerstagmittag im Plus

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 13 692,34 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,094 Prozent auf 13 672,47 Punkte an der Kurstafel, nach 13 659,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 633,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 714,14 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 773,61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 918,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 10 417,10 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 31,82 Prozent. Bei 14 446,55 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 10 265,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell BSquare (+ 47,98 Prozent auf 1,84 USD), Fastenal (+ 8,00 Prozent auf 60,49 USD), SMC (+ 6,94 Prozent auf 72 900,00 JPY), American Bio Medica (+ 5,26 Prozent auf 0,01 USD) und KLA-Tencor (+ 4,47 Prozent auf 504,19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Trinity Biotech (-11,86 Prozent auf 0,55 USD), Sangamo Therapeutics (-7,35 Prozent auf 0,53 USD), AngioDynamics (-6,72 Prozent auf 6,52 USD), Infosys (-6,53 Prozent auf 16,46 USD) und Olympic Steel (-5,77 Prozent auf 49,52 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 980 511 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,622 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet mit 2,69 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 14,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

