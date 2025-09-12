NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radware-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Radware-Aktie 24,40 USD wert. Bei einem Radware-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,098 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2025 auf 26,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,66 USD wert. Mit einer Performance von +7,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at