Börse New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite steigt am ersten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent fester bei 13 572,36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,347 Prozent auf 13 453,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 407,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 586,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 447,17 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13 708,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 14 113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, den Stand von 10 321,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 30,67 Prozent zu. Bei 14 446,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 10 265,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PCTEL (+ 47,21 Prozent auf 6,86 USD), Cutera (+ 10,79 Prozent auf 3,80 USD), Harmonic (+ 8,49 Prozent auf 10,48 USD), CRESUD (+ 7,67 Prozent auf 8,14 USD) und BlackBerry (+ 7,64 Prozent auf 3,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-26,67 Prozent auf 0,18 CHF), Enzon Pharmaceuticals (-8,47 Prozent auf 0,13 USD), Video Display (-4,55 Prozent auf 1,05 USD), Sify (-3,59 Prozent auf 1,61 USD) und Richardson Electronics (-3,24 Prozent auf 10,45 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 146 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,654 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 50,79 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

