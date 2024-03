Börse New York: NASDAQ Composite sackt am Donnerstagmittag ab

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent leichter bei 16 379,17 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,136 Prozent auf 16 377,23 Punkte an der Kurstafel, nach 16 399,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 347,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 420,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,269 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 947,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 095,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 716,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Taylor Devices (+ 14,69 Prozent auf 50,21 USD), inTest (+ 12,14 Prozent auf 12,75 USD), Cutera (+ 8,27 Prozent auf 1,51 USD), Verint Systems (+ 7,53 Prozent auf 33,43 USD) und Cerus (+ 6,42 Prozent auf 1,91 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Old Dominion Freight Line (-49,11 Prozent auf 217,79 USD), QC (-10,58 Prozent auf 0,47 USD), MicroStrategy (-9,60 Prozent auf 1 735,00 USD), Dixie Group (-4,57 Prozent auf 0,57 USD) und Consumer Portfolio Services (-4,31 Prozent auf 7,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 067 239 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,900 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 13,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

