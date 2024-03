Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,54 Prozent leichter bei 16 177,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,280 Prozent leichter bei 16 220,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 265,64 Punkten am Vortag.

Bei 16 143,34 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 16 233,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,780 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 655,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 14 733,96 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Wert von 11 188,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,56 Prozent nach oben. Bei 16 449,70 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SIGA Technologies (+ 21,24 Prozent auf 6,45 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 11,03 Prozent auf 8,05 USD), MicroStrategy (+ 10,85 Prozent auf 1 766,15 USD), Ebix (+ 10,00 Prozent auf 0,94 USD) und New York Community Bancorp (+ 9,01 Prozent auf 3,75 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-27,26 Prozent auf 4,19 USD), Arundel (-22,70 Prozent auf 0,14 CHF), TransAct Technologies (-14,41 Prozent auf 5,88 USD), Dixie Group (-9,54 Prozent auf 0,55 USD) und Sangamo Therapeutics (-8,83 Prozent auf 0,79 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 19 507 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,751 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 72,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at