Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch derzeit aufwärts.

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,69 Prozent auf 15 712,75 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,978 Prozent fester bei 15 758,11 Punkten, nach 15 605,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 684,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 763,59 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 240,45 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 15 628,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wies der NASDAQ Composite 12 080,51 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,41 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FormFactor (+ 13,66 Prozent auf 50,00 USD), TTM Technologies (+ 12,05 Prozent auf 16,55 USD), Ebix (+ 10,75 Prozent auf 0,59 USD), QUALCOMM (+ 9,08 Prozent auf 179,01 USD) und World Acceptance (+ 7,56 Prozent auf 149,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen NetGear (-24,83 Prozent auf 11,23 USD), Arundel (-13,25 Prozent auf 0,13 CHF), CSG Systems International (-6,20 Prozent auf 42,98 USD), EZCORP (-4,71 Prozent auf 10,51 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4,67 Prozent auf 28,77 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 2 424 181 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,700 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

