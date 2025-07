NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,17 Prozent aufwärts auf 21 165,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,55 Prozent auf 21 457,48 Punkte an der Kurstafel, nach 21 129,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 133,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 457,48 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,051 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 20 369,73 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 446,34 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 599,40 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 457,48 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell American Superconductor (+ 27,86 Prozent auf 56,18 USD), Cognex (+ 20,59 Prozent auf 40,71 USD), eBay (+ 19,07 Prozent auf 92,35 USD), Modine Manufacturing (+ 19,02 Prozent auf 135,24 USD) und Innodata (+ 12,21 Prozent auf 54,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Align Technology (-36,14 Prozent auf 130,00 USD), FormFactor (-15,37 Prozent auf 29,13 USD), Upbound Group (-11,99 Prozent auf 21,44 USD), NetGear (-10,42 Prozent auf 22,09 USD) und DexCom (-8,08 Prozent auf 81,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24 650 628 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,40 erwartet. Die Resources Connection-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at