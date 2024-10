Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,29 Prozent auf 18 653,36 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,527 Prozent auf 18 512,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 415,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 18 512,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 654,90 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,07 Prozent zu. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 25.09.2024, einen Stand von 18 082,21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 17 181,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12 821,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 26,33 Prozent aufwärts. 18 671,07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Deckers Outdoor (+ 12,67 Prozent auf 171,31 USD), Flushing Financial (+ 7,23 Prozent auf 16,17 USD), Donegal Group B (+ 5,65 Prozent auf 13,65 USD), Century Aluminum (+ 5,46 Prozent auf 18,72 USD) und Associated Banc-Corp (+ 3,97 Prozent auf 23,58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-12,07 Prozent auf 2,40 USD), SS&C Technologies (-5,70 Prozent auf 70,87 USD), Sangamo Therapeutics (-4,70 Prozent auf 1,42 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,67 Prozent auf 23,27 USD) und DexCom (-4,07 Prozent auf 71,80 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 483 249 Aktien gehandelt. Mit 3,244 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

