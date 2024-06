Börse Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,18 Prozent auf 7 771,57 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,421 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,119 Prozent leichter bei 7 855,37 Punkten in den Handel, nach 7 864,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 858,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 771,26 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,524 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 8 209,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 137,58 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Stand von 7 290,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell LEGRAND (+ 1,41 Prozent auf 98,92 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 0,44 Prozent auf 2 150,00 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,24 Prozent auf 208,10 EUR), Danone (-0,18 Prozent auf 59,64 EUR) und Sanofi (-0,36 Prozent auf 89,05 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen derweil Société Générale (Societe Generale) (-2,81 Prozent auf 22,87 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-2,32 Prozent auf 13,71 EUR), Stellantis (-2,27 Prozent auf 19,73 EUR), Saint-Gobain (-2,15 Prozent auf 76,56 EUR) und Air Liquide (-1,96 Prozent auf 166,16 EUR) unter Druck.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 000 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 366,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

