Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der CAC 40 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 7 620,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 7 619,10 Punkte an der Kurstafel, nach 7 609,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 621,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 610,52 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,182 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, notierte der CAC 40 bei 8 132,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 204,81 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 7 215,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen aktuell Kering (+ 4,51 Prozent auf 340,95 EUR), SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,82 Prozent auf 131,95 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,80 Prozent auf 732,80 EUR) und Air Liquide (+ 0,73 Prozent auf 166,02 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen hingegen Stellantis (-2,24 Prozent auf 18,93 EUR), Sanofi (-0,89 Prozent auf 90,10 EUR), Hermès (Hermes International) (-0,51 Prozent auf 2 184,00 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-0,20 Prozent auf 22,20 EUR) und STMicroelectronics (-0,16 Prozent auf 36,76 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die AXA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 3 666 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 366,637 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit 9,21 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at