Börse Paris in Rot: CAC 40 am Freitagmittag schwächer

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent auf 8 093,73 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,506 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,599 Prozent leichter bei 8 053,79 Punkten, nach 8 102,33 Punkten am Vortag.

Bei 8 094,93 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 042,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,04 Prozent nach. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 24.04.2024, einen Stand von 8 091,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 966,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 253,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 37 828 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 374,151 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 3,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at