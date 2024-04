Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt nachmittags zurück

Der CAC 40 verliert am Nachmittag an Boden.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,54 Prozent im Minus bei 7 921,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,489 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,81 Prozent auf 7 899,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 899,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 975,96 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der CAC 40 mit 8 164,35 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2024, einen Stand von 7 398,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 7 519,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,18 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 2 798 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 389,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at