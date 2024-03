Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Der CAC 40 zeigte sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 8 151,92 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,555 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,373 Prozent auf 8 149,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 129,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 179,32 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 911,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 568,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 131,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 8,25 Prozent zu Buche. Bei 8 229,25 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

Heutige Tops und Flops im CAC 40

Die stärksten Einzelwerte im CAC 40 sind aktuell Sanofi (+ 1,32 Prozent auf 88,48 EUR), BNP Paribas (+ 0,75 Prozent auf 62,95 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,74 Prozent auf 170,16 EUR), ArcelorMittal (+ 0,52 Prozent auf 25,09 EUR) und Stellantis (-0,11 Prozent auf 26,99 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,79 Prozent auf 827,91 EUR), Kering (-2,47 Prozent auf 361,43 EUR), STMicroelectronics (-1,94 Prozent auf 39,78 EUR), Alstom (-1,82 Prozent auf 12,98 EUR) und TotalEnergies (-0,65 Prozent auf 62,93 EUR).

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die TotalEnergies-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 50 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 422,140 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at