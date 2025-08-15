Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Langfristige Performance
|
15.08.2025 10:03:53
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bouygues-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Bouygues-Papier letztlich bei 34,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,274 Bouygues-Papiere. Die gehaltenen Bouygues-Aktien wären am 14.08.2025 1 142,86 EUR wert, da der Schlussstand 39,04 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 14,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
