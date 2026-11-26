Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 1,80 Prozent aufwärts auf 8 123,87 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,48 Prozent höher bei 8 098,96 Punkten, nach 7 980,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 093,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 144,54 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,99 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7 847,32 Punkte taxiert. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 8 462,39 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 8 096,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,871 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163 612 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 234,522 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at