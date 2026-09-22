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CAC 40-Performance 22.09.2026 15:58:49

Börse Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Börse Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,35 Prozent stärker bei 8 167,63 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,260 Prozent stärker bei 8 160,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 197,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 117,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 484,43 Punkte. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 8 400,11 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 7 830,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,337 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 174 650 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 199,777 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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