Börse Wien: ATX freundlich

In Wien stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 3 251,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 110,177 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,054 Prozent leichter bei 3 249,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 251,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 236,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 261,36 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,713 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 3 031,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 094,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, stand der ATX noch bei 3 256,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. 3 006,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 25,94 EUR), CA Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR), Verbund (+ 0,91 Prozent auf 82,85 EUR), Telekom Austria (+ 0,57 Prozent auf 7,06 EUR) und Andritz (+ 0,53 Prozent auf 49,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Raiffeisen (-3,42 Prozent auf 15,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,28 Prozent auf 112,20 EUR), IMMOFINANZ (-2,58 Prozent auf 18,90 EUR), Lenzing (-0,97 Prozent auf 35,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,83 Prozent auf 24,02 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 426 939 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 28,453 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,63 Prozent gelockt.

