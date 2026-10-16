Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 16.10.2026 15:58:26

Börse Wien: ATX notiert im Plus

Börse Wien: ATX notiert im Plus

ATX-Handel am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 6 553,95 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 188,529 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6 508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 508,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 563,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 508,55 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,135 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der ATX mit 6 810,44 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 6 459,67 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 4 675,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,46 Prozent nach oben. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR), Verbund (+ 2,24 Prozent auf 66,10 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR) und PORR (+ 2,12 Prozent auf 31,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR), Vienna Insurance (-0,72 Prozent auf 68,70 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,34 Prozent auf 176,40 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 200 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 174,20 -1,58% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,65 2,85% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 110,10 0,73% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,76 -1,65% Lenzing AG
OMV AG 73,75 0,89% OMV AG
Österreichische Post AG 31,15 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,25 3,22% Palfinger AG
PORR AG 31,00 1,14% PORR AG
STRABAG SE 101,40 -0,59% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,12 -0,58% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 66,70 3,17% Verbund AG
Vienna Insurance 67,70 -2,17% Vienna Insurance
Wienerberger AG 16,04 1,20% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 557,32 0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen