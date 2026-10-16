Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance
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16.10.2026 15:58:26
Börse Wien: ATX notiert im Plus
Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 6 553,95 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 188,529 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6 508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 508,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 563,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 508,55 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,135 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der ATX mit 6 810,44 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 6 459,67 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 4 675,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,46 Prozent nach oben. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR), Verbund (+ 2,24 Prozent auf 66,10 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR) und PORR (+ 2,12 Prozent auf 31,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR), Vienna Insurance (-0,72 Prozent auf 68,70 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,34 Prozent auf 176,40 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 200 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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