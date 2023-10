Börse Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag stärker

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 1 559,90 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1 555,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 555,30 Punkten am Vortag.

Bei 1 551,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 566,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 616,37 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 599,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 409,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,50 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 4,18 Prozent auf 44,40 EUR), S IMMO (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR), Verbund (+ 1,55 Prozent auf 75,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,80 Prozent auf 126,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Frequentis (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), AMAG (-2,05 Prozent auf 28,60 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), EVN (-1,01 Prozent auf 24,45 EUR) und Raiffeisen (-0,98 Prozent auf 13,16 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 141 869 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,85 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent an der Spitze im Index.

