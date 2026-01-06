Börse Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent fester bei 2 683,04 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 680,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 683,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 665,86 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Wert von 2 364,31 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 1 836,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1,00 Prozent auf 9,10 EUR), OMV (+ 0,99 Prozent auf 48,88 EUR), Rosenbauer (+ 0,88 Prozent auf 46,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,58 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-10,99 Prozent auf 17,00 EUR), Wolford (-4,79 Prozent auf 3,18 EUR), Addiko Bank (-3,85 Prozent auf 22,50 EUR), FACC (-1,21 Prozent auf 11,40 EUR) und DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

