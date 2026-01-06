Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Kursverlauf
|
06.01.2026 09:29:54
Börse Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus
Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent fester bei 2 683,04 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 680,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 683,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 665,86 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Wert von 2 364,31 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 1 836,50 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1,00 Prozent auf 9,10 EUR), OMV (+ 0,99 Prozent auf 48,88 EUR), Rosenbauer (+ 0,88 Prozent auf 46,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,70 Prozent auf 37,58 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,44 Prozent auf 68,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-10,99 Prozent auf 17,00 EUR), Wolford (-4,79 Prozent auf 3,18 EUR), Addiko Bank (-3,85 Prozent auf 22,50 EUR), FACC (-1,21 Prozent auf 11,40 EUR) und DO (-1,20 Prozent auf 205,50 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Addiko Bankmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.01.26