Börse Wien: ATX Prime gibt zum Start nach

Der ATX Prime gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 1 846,06 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 1 848,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 849,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 845,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 849,42 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,025 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der ATX Prime 1 839,14 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 859,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 582,67 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR), UBM Development (+ 0,50 Prozent auf 20,30 EUR), Andritz (+ 0,43 Prozent auf 58,60 EUR), Flughafen Wien (+ 0,37 Prozent auf 54,20 EUR) und voestalpine (+ 0,37 Prozent auf 21,96 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 41,40 EUR), Lenzing (-1,29 Prozent auf 30,60 EUR), FACC (-1,23 Prozent auf 7,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 98,80 EUR) und STRABAG SE (-0,76 Prozent auf 39,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 11 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,168 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at