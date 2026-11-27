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27.11.2026 17:59:07
Börse Wien: ATX schlussendlich mit Kursplus
Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,97 Prozent höher bei 6 225,96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 177,105 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 6 105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6 105,56 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 105,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 270,68 Einheiten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,335 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 429,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 676,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der ATX auf 4 983,27 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 105,00 EUR), BAWAG (+ 4,44 Prozent auf 152,90 EUR), Raiffeisen (+ 3,92 Prozent auf 58,35 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR) und STRABAG SE (+ 3,30 Prozent auf 106,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-1,97 Prozent auf 15,44 EUR), Vienna Insurance (-1,11 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (-0,15 Prozent auf 67,90 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,15 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 377 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,69 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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