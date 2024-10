Börse Wien: ATX verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent stärker bei 3 614,88 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 115,462 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 613,32 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 613,32 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 610,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 630,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,003 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 600,36 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, einen Stand von 3 674,86 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Wert von 3 147,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,95 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1,15 Prozent auf 28,06 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,68 Prozent auf 7,43 EUR), BAWAG (+ 0,57 Prozent auf 70,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,05 EUR) und EVN (+ 0,37 Prozent auf 26,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-1,41 Prozent auf 25,18 EUR), IMMOFINANZ (-1,18 Prozent auf 16,74 EUR), AT S (AT&S) (-1,00 Prozent auf 19,86 EUR), Lenzing (-0,74 Prozent auf 33,70 EUR) und Österreichische Post (-0,67 Prozent auf 29,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at