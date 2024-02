Börse Wien: ATX zum Handelsstart im Plus

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent aufwärts auf 3 397,06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,696 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,159 Prozent leichter bei 3 391,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 396,57 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 391,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 404,75 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,362 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 455,57 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 28.11.2023, den Stand von 3 267,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 547,11 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,438 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 1,46 Prozent auf 52,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,81 Prozent auf 19,95 EUR), Telekom Austria (+ 0,65 Prozent auf 7,72 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,05 EUR) und EVN (+ 0,43 Prozent auf 23,35 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-1,47 Prozent auf 30,10 EUR), Verbund (-0,45 Prozent auf 66,40 EUR), OMV (-0,42 Prozent auf 40,51 EUR), Andritz (-0,41 Prozent auf 60,65 EUR) und Erste Group Bank (-0,23 Prozent auf 38,96 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 22,791 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die BAWAG-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at