ATX aktuell: ATX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 4 623,88 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 135,364 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 4 613,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 612,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 4 633,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 613,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 4 628,72 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 4 509,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 600,66 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 26,45 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,24 Prozent auf 106,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,95 Prozent auf 74,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 26,75 EUR), PORR (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR) und EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), voestalpine (-0,89 Prozent auf 31,24 EUR), Andritz (-0,57 Prozent auf 61,45 EUR), Vienna Insurance (-0,23 Prozent auf 44,05 EUR) und Lenzing (-0,20 Prozent auf 25,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 24 301 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 31,826 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,66 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

