Börse Wien in Grün: Am Nachmittag Gewinne im ATX Prime

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 1 722,13 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 1 717,32 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 731,46 Punkte, das Tagestief hingegen 1 717,32 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,351 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.01.2024, bei 1 697,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 632,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 740,75 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,473 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,96 Prozent auf 6,26 EUR), Erste Group Bank (+ 1,92 Prozent auf 39,83 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,89 Prozent auf 20,44 EUR), CA Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 30,15 EUR) und Raiffeisen (+ 1,49 Prozent auf 20,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,91 Prozent auf 22,30 EUR), Rosenbauer (-2,27 Prozent auf 30,10 EUR), Verbund (-2,02 Prozent auf 63,10 EUR), Frequentis (-1,54 Prozent auf 25,60 EUR) und Semperit (-1,18 Prozent auf 13,42 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 299 342 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 22,460 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die Semperit-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

