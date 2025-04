Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Erste Group in einem aktuellen Company Update bestätigt. Das Kursziel für die Titel wird von Analystin Marlene Eibensteiner weiterhin bei 72,0 Euro gesehen.

Die Erste bestätigte in einer Pressemitteilung, "dass sie sich derzeit in Gesprächen mit der Banco Santander, S.A. über den möglichen Erwerb eines 49-prozentigen Anteils an der Santander Bank Polska befindet", hieß es von den Deutsche Bank-Experten. Während die Übernahme der Nummer drei auf dem Markt aus Sicht des Geschäftsmixes und der Strategie sinnvoll sein könnte, schätzen die Analysten, dass sie für die Erste Group ein kostspieliges Unterfangen sein könnte (abhängig von der buchhalterischen Behandlung), das sich negativ auf das CET1 auswirken könnte. Dennoch könnte es sich für die Erste als deutlich ertragssteigernd erweisen, hieß es weiter.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,73 Prozent bei 61,90 Euro.

