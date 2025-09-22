Erste Group Bank Aktie
|82,60EUR
|-0,40EUR
|-0,48%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group - Barclays erhöht Kursziel von 62 auf 80 Euro
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 62,0 auf 80,0 Euro angehoben. Die Einstufung "Equal-Weight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.
Die Barclays-Experten verwiesen in der aktuellen Studie zur Begründung für die Kursziel-Erhöhung auf die Einbeziehung des Erwerb eines 49-Prozent-Anteils an der Santander Bank Polska sowie auf die Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,40 Euro für 2025, sowie 9,29 bzw. 9,99 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,00 bzw. 4,30 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,54 Prozent bei 82,55 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spo
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0007 2025-09-22/09:58
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
-
|
Kurs*:
82,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,85%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
82,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
|
Analyst Name::
Krishnendra Dubey
|
KGV*:
-
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|09:58
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Erste Group Bank Buy
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.05.25
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|82,40
|-0,72%
