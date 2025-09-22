Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

22.09.2025 09:58:00

Erste Group - Barclays erhöht Kursziel von 62 auf 80 Euro

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 62,0 auf 80,0 Euro angehoben. Die Einstufung "Equal-Weight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Die Barclays-Experten verwiesen in der aktuellen Studie zur Begründung für die Kursziel-Erhöhung auf die Einbeziehung des Erwerb eines 49-Prozent-Anteils an der Santander Bank Polska sowie auf die Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,40 Euro für 2025, sowie 9,29 bzw. 9,99 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,00 bzw. 4,30 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,54 Prozent bei 82,55 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN AT0000652011

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
82,35 € 		Abst. Kursziel*:
-2,85%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
82,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

