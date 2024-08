Börse Wien in Grün: ATX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Das macht der ATX am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent höher bei 3 716,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,645 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 702,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 702,96 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 702,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 724,48 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der ATX bei 3 609,47 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 3 560,42 Punkten. Der ATX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 3 245,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,92 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,54 Prozent auf 23,68 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,98 Prozent auf 19,65 EUR), OMV (+ 0,89 Prozent auf 38,58 EUR), Andritz (+ 0,85 Prozent auf 59,25 EUR) und Verbund (+ 0,54 Prozent auf 74,35 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,50 EUR), Raiffeisen (-0,55 Prozent auf 18,19 EUR), DO (-0,51 Prozent auf 155,20 EUR), EVN (-0,50 Prozent auf 30,15 EUR) und Telekom Austria (-0,46 Prozent auf 8,58 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 22 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,761 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,91 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at