Börse Wien in Rot: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schlussendlich fiel der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent auf 3 658,69 Punkte zurück. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 117,707 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent fester bei 3 672,48 Punkten in den Handel, nach 3 671,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 644,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 680,63 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,843 Prozent abwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 3 645,84 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 3 386,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 138,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,23 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,69 Prozent auf 23,02 EUR), Telekom Austria (+ 1,02 Prozent auf 8,94 EUR), Andritz (+ 0,44 Prozent auf 57,20 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 8,24 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-2,35 Prozent auf 33,25 EUR), Raiffeisen (-1,23 Prozent auf 16,91 EUR), Verbund (-1,05 Prozent auf 75,70 EUR), voestalpine (-0,99 Prozent auf 26,12 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,93 Prozent auf 37,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 583 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

