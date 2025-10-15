Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,45 Prozent leichter bei 2 331,68 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 2 342,02 Punkten in den Handel, nach 2 342,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 329,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 355,69 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,017 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 15.09.2025, mit 2 318,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 242,73 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 1 793,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 27,70 Prozent nach oben. 2 428,97 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell EVN (+ 3,75 Prozent auf 24,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,51 Prozent auf 28,60 EUR), Telekom Austria (+ 2,00 Prozent auf 9,17 EUR), Verbund (+ 1,73 Prozent auf 64,55 EUR) und Frequentis (+ 1,53 Prozent auf 79,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil STRABAG SE (-10,84 Prozent auf 74,00 EUR), PORR (-3,92 Prozent auf 29,45 EUR), Palfinger (-2,83 Prozent auf 30,90 EUR), UNIQA Insurance (-2,28 Prozent auf 12,88 EUR) und DO (-1,79 Prozent auf 219,00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die STRABAG SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 380 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 33,224 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 10,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at