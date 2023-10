Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,99 Prozent leichter bei 1 536,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 1 552,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1 551,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 552,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 536,21 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3,06 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 1 621,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Stand von 1 619,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 409,57 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,99 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 0,40 Prozent auf 50,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,20 EUR), FACC (-0,18 Prozent auf 5,63 EUR), OMV (-0,28 Prozent auf 42,82 EUR) und CA Immobilien (-0,33 Prozent auf 30,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Verbund (-2,19 Prozent auf 80,55 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 11,06 EUR), ZUMTOBEL (-1,98 Prozent auf 5,94 EUR), AT S (AT&S) (-1,96 Prozent auf 23,96 EUR) und Raiffeisen (-1,81 Prozent auf 13,01 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 37 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,228 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at